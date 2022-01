Prints Charles laseb neil metsloomadel toas ringi joosta

Kõnealune liik on harilik orav ehk punaorav. Meil täiesti tavaline liik on saareriigis haruldaseks muutunud. Arvatakse, et neid elab seal kõigest 140 tuhande ümber, mis ei ole kuigi suur oravapopulatsioon. Põhilised põhjused, miks pruunoraval täbaralt lähed on elukohtade hävimine ning Põhja-Ameerika mandrilt pärit halloravad, kes pakuvad konkurentsi.

«Need võluvad ja intelligentsed loomad rõõmustavad mind alati. On suur rõõm kui nad mu Šotimaa ümber ja isegi selle sees on. Nad on uudishimulikud ja veetlevad tegelased, ning on teada, et nad saavad oma lemmikpähkli jopetaskust kätte,» postitati Charelsi öeldu tema Twitterisse.