Igal hommikult tass kohvi või kaks juua on paljude jaoks eluliselt oluline rituaal. Kuid vahel võib elus ka midagi uut proovida, ehk ei olegi kohvi see, mida hommikul vaja läheb. Siin on neli põnevat asendust tavalisele kohvile, juhuks, kui armsaks saanud lurr ära tüüdanud on.