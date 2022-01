Kas soolalambist on üldse mingit tolku?

Teadlased on pikalt uurinud õhuioonide allikaid ja võimalikke eeliseid ning leidnud, et need tekivad veejugade juures ning vihmahoogude ja äikesetormide ajal. Kuid seda, kas negatiivsed ioonid tervisele mingit kasu toovad, pole piisavalt uuritud või on uuringud olnud liiga pealiskaudsed. Põhjapanevaid järeldusi pole tehtud, sest ilmselt pole neil tervist turgutavat toimet ollagi.

Soolalambi tervist parandavaid omadusi uskuvad inimesed väidavad, et see toodab negatiivseid ioone. Kuid jällegi, pole ei tõendeid, et soolalamp neid üldse toodab ning et neist ioonidest mingit tolku oleks. See tähendab, et neile lampidele omistatud pea maagilisi omadusi ei tohiks tõsiselt võtta.