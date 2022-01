Kas tomateid tuleks külmas hoida?

Teoorias võib neid hoiustada nii külmas kui ka toatemperatuuril. Kuid targem on neid siiski toatemperatuuril säilitada. Põhjus peitub tomatis olevates ensüümides, mis reageerivad madalatel temperatuuridel, põhjustades sellega rakumembraani lagunemise. Tulemuseks on pudrune tomat.

Veebiväljaande Living peatoimetaja Gregory Lofts räägib, et tomat kaotab külmkapis maitse ja tekstuuri. Lisaks märgib ta, et külmkapis imab tomat endasse seal leviva lõhna, mis samuti selle kvaliteeti mõjutab. «Minu üldreegel on, et värsket tomatit ei tohi kunagi külmkapis hoida,» räägib ta.