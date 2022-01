PILDID ⟩ Sa ei kujuta ette, kui kuninglik elamine selles Nõmme paneelikas asub!

Üks tore üllatus asub Nõmmel. Pealtäha täiesti tavaline paneelikas peidab endas tõeliselt kuninglikku elamist. Kahetoaline korter on nagu miniatuurne Versailles'i loss, täis kulda ja karda. Ning miks mitte? Kes ütles, et elamine peab olema näotu?

Vinge sisekujundusega korter asub paneelmaja neljandal korrusel ning ruutmeetreid on siin kokku 46,9. Elutoa suurus on 15 ruutmeetrit ning täisvarustusega köök, mis asub elutoast eraldi, on 6,9 ruutmeetrit suur. Magamistuba on valgusküllane ning seal on ruutmeetreid 17. Ka vannituba on uhke ja kuninglik ning muidugi käib korteri juurde ka oma garderoob ja rõdu.