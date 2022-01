Igatsus roheluse järgi on keset talve kõige suurem. Pole ka ime, sest õues on külm ja kõle – elu nagu polegi. See ongi õige aeg hakata mõtlema, mida kevadel aias või toas teha, et loodusega lähedamaks saada. Ideid pole? Pole hullu! Valisime välja viis parimat taimedega seotud blogi ja Instagrami lehte, kust häid ideid ammutada.