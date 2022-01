Mis on see kahtlane vedelik sinu kohupiimas või jogurtis?

Tuleb välja, et tegemist on täiesti normaalse nii-öelda kõrvalproduktiga, mida pole vaja karta. «Tegelikult on see kahtlane ollus vadak ja see on ülimalt naturaalne kõrvalnähtus. See eraldub piimatoodetest aja jooksul. Selle tekkimist saab ära hoida lisaainete stabilisaatorite lisamisega,» selgitab Nopri talu rahvas.