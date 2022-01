Nõmmel müüakse 80 tuhande eest maja, aga ...

Nagu mainitud, ei ole antud maja kuigi suur. Ruutmeetreid on siin kokku 53 ning krunt, kus maja asub on 57 ruutmeetrit suur. Pole küll palju, kuid ikka päris oma maja.

Uuel omanikul tuleb ainult üks probleem lahendada. Selleks on hoone välisfassaad. Pooleli jäänud töö tuleb lõpetada. Projekt on selleks olemas. Ka vesi tuleb majja tuua, kuid õnneks on ka sellele projekt ja luba olemas. Enne maja kasutusluba ei anta, kui see tehtud.