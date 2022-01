PILDID ⟩ Maja kui muinasjutt! Kaberneeme südames on müüa merevaatega perekodu

Pakkumine sisaldab 1372-ruutmeetrist krunti ühes sellel asuva peamaja, saunamaja, garaaži, maakeldri ja laste mängumajaga. Peahoone täpne ehitusaasta ei ole teada, kuid kaevus on kivil märgitud «1903. aasta» ja keldris on vundamendikivil «1921. aasta». Tegu on imekauni «Kapteni majaga», mida omanikud on korrastanud ja renoveerinud nõnda, et selle vana aja hõng ja eripära majas säiliks.

FOTO: KV.EE

Hoone on väljast täielikult renoveeritud, majale on paigaldatud uus valtsplekkkatus, uus puitlaudvooderkoos soojustusega, uued puitraamidega pakettaknad, uus korsten, hüdro- ja soojusisolatsiooniga vundament. Eramu katusele on paigaldatud 2021 aastal uus 10kW võimsusega päikesepark koos 5kW akupanga ja võimalusega müüa elektrit tagasi elektrivõrku. Eramu dokumendid on korras ja sellele on väljastatud ka kasutusluba.

FOTO: KV.EE

Maja esimesel korrusel on esik, köök, duširuum, söögituba, elutuba ja kaminatuba. Korrus ülevalpool on trepihall, kaks merevaatega suurt magamistuba ja kaks väiksemat magamiskambrit. Lisaks on teisel korrusel 7,6-ruutmeetrine aknaga ruum, mida seni on kasutatud garderoobina.

FOTO: KV.EE