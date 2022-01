TRENDIHOIATUS ⟩ See ökomaterjal on peagi igas kodus

Erinevalt teistest ehitusmaterjalidest on kork biolagunev. See laguneb ilma, et eralduks loodusele kahjulikke ühendeid, seega on selle jalajälg keskkonnale minimaalne. Ka on kork taastuv materjal, mida ei saa öelda killustiku, liiva või näiteks marmori kohta. Korgi saamiseks ei tule isegi puud, millel koor see on, maha raiuma. Tuleb koorekiht lihtsalt maha kraapida ja uus kasvab asemele. Kui seda õigesti teha, siis puud see suurt ei häiri. Liialt hoogu minnes, võib see aga kahju teha küll.