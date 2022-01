TOITUMISTARKUS ⟩ 10 toitu, mis lõppematuid isusid kontrolli all hoida aitavad

Isu on nii psühholoogiline kui füsioloogiline nähtus. Kui me näeme toitu, mis lõhnab hästi ja on silmale hea vaadata, siis stimuleerib see tahtmatult füsioloogilist vastust meie kehas. Isu hea söögi järele on loomulik, kuid soovimatu isukus võib osutuda probleemiks.