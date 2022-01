TAASTUVENERGIA KODA ⟩ Energiahindade kriisi üks lahendusi seisab otse meie nina all

Pilt on illustreeriv. FOTO: Shutterstock

Eestit tabanud energiahindade kriisi üks lahendusi on otse meie nina all ning selleks on taastuv loodusvara ehk kodumaine puit, kommenteerib Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Mihkel Annus eile peaminister Kaja Kallase poliitilises avalduses välja toodud lahendusettepanekuid.