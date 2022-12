STOPP ⟩ Puhastusguru avaldab mõjuva põhjuse, miks hommikuti voodi tegemata jätta

TikTokis ilma tegeva koristusguru Dana sõnul ei tohiks me voodit hommikul kohe esimese asjana ära teha. Voodipesu vahele öö jooksul kogunenud niiskus on nimelt suurepäraseks keskkonnaks tolmulestadele, kes meie surnud naharakkudest toituvad. Voodi tegemata jätmine on seega üks parimaid mooduseid tolmulestade arvukuse piiramiseks, vahendab Daily Star.