KAS KA SINA? ⟩ Pealinlased koguvad kõige usinamalt just seda sorti jäätmeid

«Pakendite ja muude jäätmete liigiti kogumine peab muutuma mugavamaks. Seetõttu paigaldame tänavu koostöös taaskasutusorganisatsioonidega pakendite kogumiseks linna rohkem mahuteid, et need oleksid inimestele lähemal,» ütles Tallinna abilinnapea Joosep Vimm. Kõige tavalisem takistus jäätmete liigiti kogumisele on tema sõnul see, et nende üleandmine ei ole alati just kõige mugavam.