Maailma suurimale kartulile tehakse DNA test, et selle ehtsust kinnitada

Juhul kui ekspertiisi käigus selgub, et tegemist on tõepoolest kartuliga, saab sellele omistada Guinnessi maailmarekordi.

Kartuli omanikud Colin ja Donna Craig-Brown kaevasid kõnealuse tegelase maast välja eelmise aasta sügisel. Colini sõnul ei suutnud ei tema, ega ka ta abikaasa, ära imestada, et nende aias selline monstrum kasvab. Paar arvab, et kartul on sinna omal jõul tee leidnud, sest nemad seda sinna istutanud ei ole. Colini sõnul on antud kartul seal ilmselt mitu aastat rahus kosuda saanud, mis seletaks mugula harukordselt suuri mõõtmeid.

Kartul kaalus väljakaevamise hetkel 7,8 kilogrammi ning sellele pandi nimeks Doug. Praegu kuulub Guinnessi maailmarekord Inglismaal välja kaevatud kartulile, mis kaalus 4,98 kilogrammi.

Selleks, et Doug ametlikult maailma suurimaks kartuliks nimetataks, tuleb selle omanikel veel tõendeid esitada, vahendab UPI. Kogu protsess on olnud pikk ja aeganõudev. Paar on Guinnessi esindajatele saatnud nii pilte, videoid, agronoomi kinnitusi ja muud, kuid sellest ei piisa. Nüüd nõutakse, et kartulile tehtaks DNA test, et olla kindel, et tegemist ei ole näiteks hoopis kartuli näoga kaalikaga.