Koolijütside maitse-eelistused ei taha kuidagi muutuda: esikohal ikka vana lemmik

Kaheksandat aastat toimunud Baltic Restaurants Estonia AS-i rahulolu-uuringu lemmiktoitude edetabeli väärikat esimest kohta hoiavad endiselt pastaroad. Pearoogade populaarsuse tabelis järgnevad makaronidele boršisupp, kanalihatoidud, pikkpoiss ja frikadellisupp. Vähem populaarsed on kalatoidud ja hakkliharoad.

Toitlustaja sõnul on pasta ideaalseks lõuendiks maitsvale ja täisväärtuslikule lõunale. Energiaküllaseks ja tasakaalustatud toidukorraks lisavad kokad pastale näiteks liha ja köögivilju, lisaks saavad õpilased valida viiest erinevast salatist koosneva valiku seast endale prae juurde meelepäraseima.

«Enam kui 60 protsenti vastanutest peavad koolilõunat mitmekesise toiduvalikuga toidukorraks, rahul ollakse ka toidu maitse ja välimusega. Kaheksa õpilast kümnest peavad koolitoidu juures oluliseks seda, et lõuna oleks toitev. Pisut üle poolte vastanutest peavad tähtsaks koolitoidu tervislikkust. Toidu kodumaist päritolu pidasid oluliseks vähem kui viiendik ning mahe tooraine kasutamist lõunate valmistamisel soovis 10 protsenti vastanutest,» jagas uuringu tulemusi Baltic Restaurants Estonia AS müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson.

«Usun, et meie kokkadel on eriliselt hea meel näha suppide võidukäiku lemmiktoitude edetabelis. Kuna mõned aastad tagasi see nii ei olnud, siis oleme püüdnud retsepte vastavalt õpilastelt saadud tagasisidele muuta ning tundub, et nüüd on õnnestunud legendaarsed borši- ja frikadellisupp nii maitselt kui ka koostiselt ideaalseteks lihvida,» rõõmustas toitlustaja.

Koolikokkade järgmiseks väljakutseks on kalaroogade populariseerimine ning lemmiktoitude edetabelis ettepoole toomine.

Lisaks õpilastele osalesid rahulolu-uuringus ka lapsevanemad, keda toitlustaja ootab einestama ja tagasisidet andma kui piirangud vähegi lubavad. Kahjuks kasutas seda väärt võimalust eelmisel aastal üksnes 15 protsenti küsitluses osalenud lapsevanematest.

«Iga lapsevanem võiks käia aasta jooksul lausa mitu korda koolisööklas lõunatamas. Nii saaksid nad meile toidu kvaliteedi ja maitsete osas väärt tagasisidet anda ning oleksid ka lastega toidu üle arutledes koolitoidust ja pakutavatest valikutest teadlikumad. Põnev fakt uuringust: enam kui 80 protsenti lapsevanematest ei tea, et nende lastele pakutakse koolilõuna juurde viite erinevat salatit või salatikomponenti. Paljud arvasid, et valikus on vaid paar salatit,» tõi toitlustaja välja ning julgustas lapsevanemaid koolis lõunatama.