Ossa raks! Pirital müüakse eriti uhket villat

Eksklusiivses elamurajoonis asuv avara planeeringuga kodu on tase omaette. Kulda, karda ja muud uhket on siin palju. Avara elamise sisu eristub selgelt teistest sama kaliibriga kodude sisust. Neis hoitakse ju enamasti minimalistlikku joont, kuid siin mitte.

Tunnustatud arhitekti Allan Strussi projekteeritud kahekorruseline villa asub teletorni vahetus läheduses. Ruutmeetreid on siin kõvasti, lausa 467,6. Kinnistu on ka päris lahmakas, see on 7486 ruutmeetrit suur. Pole paha!