KARM REAALSUS ⟩ Torontos suure raha eest üürile antav korter on pehmelt öeldes mannetu

Hiljaaegu Toronto kinnisvaraturule lisandunud poissmehekorter ei põhjusta mitte ainult peavalu, vaid tekitab ka suurt muret ja teadmatust neis, kes parasjagu koduta. Kuna Toronto on viimaste andmete järgi elukalliduselt kaheksas linn maailmas, kus korterit üürida, ei tule sealne hinnastamispoliitika paljudele enam üllatusena.

Kõnealune 970 euro eest üürile antav korter on paraku erand, mis kinnitab reeglit. Krõbeda hinnaga korter on võrdlemisi õnnetu ja sisutühi. Uut elanikku ootavad siin kraanikauss, külmik, mikrolaineahi ja väikest mõõtu pliidiplaat. Piiratud ruutmeetritele on ära mahutatud ka pisike vannituba, ent sellega kogu luksus piirdub.