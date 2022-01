Omavalitsused tulevad elanikele appi biojäätmete sorteerimisel

KIKi jäätmetoetustega tegeleva projektikoordinaatori Eduard Sizovi sõnul moodustavad biojäätmed ligi kolmandiku segaolmejäätmetest ning seda just seetõttu, et neid ei ole seni olnud mugav tekkekohal liigiti koguda. Nii satuvadki biojäätmed segaolmesse ja muudavad teiste jäätmete taaskasutuse raskeks, vahel lausa võimatuks.

«2023. aasta lõpuks peab olema kõikjal Eestis võimalus ära anda biojäätmeid tekkekohal või siis alternatiivina kompostima. Riik tuli omavalitsustele appi, et võimaldada osta oma piirkonna elanikele kodude juurde paigaldatavad konteinerid ja kompostrid,» sõnab Sizov ja lisab, et pärast rahastusotsuse saamist korraldavad omavalitsused hanked konteinerite ja kompostrite soetamiseks ning jagavad need elanikele välja hiljemalt 2023. aastal. Täpsema info saamiseks tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole.

Kodukompostriks loetakse kodumajapidamises tekkinud biojäätmete tekkekohas mikro- ja makroorganismide kaasabil aeroobseks lagundamiseks ettenähtud kuni 420-liitrist kompostrit, kuhu on takistatud lindude ja loomade juurdepääs. Biojäätmete konteiner on biojäätmete kogumiseks ette nähtud kuni 140-liitrine kogumismahuti. Toetuse admisel ei piiritletud piirkondade ja majapidamiste suurust, kellele konteinerid või komposterid mõeldud on. Kui omavalitsus annab kompostri või konteineri elanikele tasuta, siis jääb see kohaliku omavalitsuse omandisse. Kui elanik peab selle eest tasuma omaosaluse summa, siis saab ta inventari omanikuks. Kompostrite ja konteinerite kasutamise kohustus on kolm aastat.