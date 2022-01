Kas sina hoiustad teed õigesti?

Olgu põhjuseks tee maitse või tervist edendavad omadused – tee on meie elus nii tavaline nähtus, et võtame selle eksistentsi iseenesestmõistetavalt. Kuid olete kunagi joonud teed, mis on valmistatud kapi nurka unustatud teelehtedest ning tähendanud, et see ei maitse kuigi hästi? Põhjus on vales hoiustamises.