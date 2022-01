Tallinnast ainult 206 km ja Tartust 172 km kaugusel asub Narva-Jõesuu, Eesti pikima mererannaga kunagine uhke suvituslinn. On detsember. Kusagilt me tuleme, kuhugi sõidame ja satume ootamatult Narva-Jõesuusse. Oh häda, sealse piirkonna meisterkoka Indrek Kõveriku Franzia rustikaalne puhvet on just sel päeval suletud. Mis järgmiseks?