18. jaanuaril oksjonile läinud villa on hinnatud 471 miljonile eurole. Hind on küll krõbe, kuid tegemist on väga haruldase kinnistuga. Villa Aurora on täis tikitud renessansiaegseid lae- ja seinamaale. Kõige kuulsam ja hinnalisim neist on barokki suurkuju Michelangelo Caravaggio laemaal «Jupiter, Neptuun ja Pluuto».