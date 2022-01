Igal taimel on oma kasvutempo ning nõudmised peamiste kasvutingimuste ehk niiskuse, valguse ja mulla omaduste osas. Suuremad taimed annavad koheselt soovitud kujundusliku efekti, kuid nende soetamine on ka kulukam. Seepärast ootame sageli pikisilmi pisikeste toataimede sirgumist, loodame kiirelt näha uusi lopsakaid varsi ja lehti, õiteilu ning järelkasvu. Tegelikult annab üht-teist taime kasvu edendamiseks lihtsa vaeva ja koduste vahenditega ära teha!

Ergutage taime kasvu üksnes kasvuperioodil

Andke taimele lisaenergiat

Munakoortes ohtralt leiduv kaltsium on taimede jaoks väärtuslik toitaine. Kaltsium vähendab mulla happesuse taset ning asendab seega lubjakivi. Puhtad ning purustatud munakoored tuleb peenestada ning segada potimulda. Väärt energiaallikas on ka muna keeduvesi, mida saab jahutatult edukalt taimede kastmiseks kasutada.

Ka rohelise tee puru on toataimedele suurepärane väeallikas. Kuna teelehtedes sisalduv tanniinhape tõstab mulla happesust, siis on teelehed – kasutatud teekottide sisu või teelehtedest valmistatud lahja teeleotis – sobilik happelembeste taimede mulla rikastamiseks.

Eemaldage kõik mittevajalikud taimeosad

Taimede kärpimine on sageli ettevõtmine, mida taimeomaniku käsi tegema ei tõuse – ühelt poolt tundub see eelnevalt vaevaga loodu hävitamine, teisalt hoitakse ka viletsate oksakeste korral kinni mõttest, et ehk tärkavad need veel elule. Tegelikult on kärpimine laialt kasutatav tehnika, mis «puhastab» taime üleliigsest ja muudab selle seeläbi elujõulisemaks. Taim saab pärast kärpimist koondada oma energia allesjäänud jõuliste osade kasvatamisele ning ei pea enam energiat kulutama kahjustunud või koormavaks muutunud taimeosade säilitamisele.