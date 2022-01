EKSPERIMENT ⟩ Kas auto saab ööga suitsuhaisust priiks?

Sel nädalavahetusel oli asja Viljandisse, täpsemalt Ugala teatrisse. Viljandi saab Tallinnast küll rongiga, kuid sealt tagasi, kui just ööseks ei taha jääda, ei saa. Sellises olukorras ei jäägi muu üle kui sõpradelt autot lunima minna. Ka autorendi variant on laual, kuid eelistan ikka tuttavat masinat.

Helistasin paarile sõbrale, kel ma tean väljalaenatavat autot olevat. Aega läks, aga asja sai. Oldi lõpuks nõus. Läksin linna teise otsa kohale, et auto enda juurde tuua. Palju mugavam, kui see kohe hommikul olemas on – vähem sahkerdamist. Visuaalsel vaatlusel tähendasin järgmist: kere, rattad, talverehvid, mõlkide arv ümmargune null ja vist oli õli ka. Silmale tundus kõik korras olevat. Kuid meeli on peale nägemise veel.