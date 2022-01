PILDID ⟩ Tallinna külje all on müüa oma kandi üks hubasemaid pärle

Maja algne osa on ehitatud aastal 1973 (praegune elutuba), köögi osa ja magamistoad on rajatud hilisematel perioodidel. Maja on jooksvalt renoveeritud ja kaasajastatud. Väga palju on tehtud, kuid leidub ka veel tähelepanu ja tööd vajavaid kohti. Ühekorruseline maja asub vaiksel võõrastele suletud tupiktänaval ja on müügis 205 000 euroga.