Kinnisvara varjatud puudused: loe, mida teha, kui tunned, et oled petta saanud!

Varjatud puuduse olemus

Varjatud puudus on kinnisvara mõistes lepingutingimustele mittevastavus, mis oli kõnealusel varal enne ostu-müügi tehingut. Olulised märksõnad varjatud puuduse määratlemisel on sõnad «teadis» või «pidi teadma». Need on ühtlasi ka sõnad, mis tekitavad antud teema puhul inimeste vahel ka kõige enam probleeme.

Kui müüja teadis, et X puudus on olemas, aga unustas selle või jättis meelega ütlemata, siis on tegu varjatud puudusega. Kui uus omanik avastab puuduse, kuid müüja ütleb, et ta ei tea kõnealusest puudusest midagi, siis on tegu ikkagi varjatud puudusega.

Varjatud puuduse tuvastamine ja teadvustamine

Varjatud puuduse määratlemisel lähtutakse mõistlikkuse printsiibist. Kui varal on köögipõrandas meetrise läbimõõduga auk, aga ostja ütleb, et vabandust, ma ei näinud seda enne tehingut, siis ilmselgelt ta valetab. Samamoodi: kui seinas on auk või majal pole katust peal, siis ostja ei saa väita, et ta vaatas kinnisvara üle, aga ei märganud puudust.

Aga kui näiteks seinas on auk, kuid müüja oli kümme aastat tagasi augule kapi ette nihutanud, siis on tegu varjatud puudusega. Ei loe ka see, kui väidetavalt oli müüja augu ja kapi nihutamise suutnud ära unustada.

Kõige mõistlikum lahendus on tellida ehitusekspertiis igale varale, mida ostma hakatakse. Näiteks tüüpilise kolmetoalise korteri puhul jääb ekspertiisi hind umbes paarisaja euro juurde. Kui võtta aluseks Tallinna ja Tartu kinnisvara, siis kinnisvara minimaalne maksumus on ligikaudu 20 000–30 000 eurot. Sellisel juhul on mõnesaja eurose ekspertiisi tellimine igal juhul põhjendatud. Jah, ostjal on ka pärast tehingut õigus nõuda varjatud puuduse eemaldamist või tehingu tagasipööramist. Kuid ühe päriselulise näite taustal (loe lähemalt näidete alapeatükist) võib kohus küll otsustada, et tehing läheb tagasipööramisele, aga kui müüjal ei ole raha ega võimalust laenata, siis ostjal ei ole õiguse saavutamisest mingit kasu. Talle jääb vara, mida ta ei saa sihtotstarbepäraselt kasutada.

Müüja vaatevinkel. Kui tegu on tavalise pisikese põllupealse elamukinnistuga, siis seal on varjatud puudusi keeruline ise mitte teada. Aga kui müüdava vara puhul on tegu ikkagi (suure) ehitise või rajatisega, siis igal juhul peaks kaasama eksperdi. Olgu selleks kas kogenud kinnisvaramaakler, ehitusekspert või lihtsalt mõni valdkonda süvitsi tundev inimene.