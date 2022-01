VAATA ⟩ Kõhedad pildid mahajäetud haiglast, kus raviti sõltlasi

Aastate jooksul on hoone arusaadavalt lagunenud ning lood, mida haigla kohta räägitakse, muutunud üha kõhedamaks. Pea kohe haigla mahajätmist jäi see kummituseküttidele silma. Värskeima fotomaterjali autor rääkis The Sunile, et kummalisi hääli kuulis ta haigla seinte vahel küll. «Ülalt ja alt hakkasid kostma sosinad ja valjud paugud. Kui hakkas pimedaks kiskuma, otsustasin, et olen piisavalt näinud,» räägib ta.