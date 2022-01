Allika sõnul on just Kate see, kes korraldab kodust elu. Ka laste koolide, huviringide ja muude asjade korraldamine on väidetavalt Kate'i teha. Kuigi paaril on abiks ka lapsehoidja, Maria Turrion Borrallo, ütleb allikas, et just Kate on see, kes lapsi kantseldab. «Kate'ile meeldib, et nende kodune elu on võrdlemisi tavaline,» lisas allikas. Eks see ole ka arusaadav, kuna Kate ei kasvanud üles kuninglikes tingimustes.