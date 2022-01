PILK PEALE ⟩ Kalamaja tähtsaimale tänavale puhutakse suve eel uus elu sisse

Tallinna Linnaplaneerimise Amet väljastas ehitusloa Vana-Kalamaja tänava uuendamisele, mis hõlmab ka jalakäijate ühendust üle Toompuiestee Nunne tänavale. Rekonstrueeritava tänavaruumi pikkus on kokku ligikaudu 1,1 kilomeetrit.

«Selle projekti elluviimine on oluline samm linnaruumi senisest jalakäija- ja ratturisõbralikumaks muutmisel,» ütles Tallinna abilinnapea Madle Lippus. «Tegu on Kalamaja peatänavaga, mille tänavaruumi uuendamisel lähtutakse asumi atmosfäärist ja anda sellele kohalikku kogukonda toetav nägu. Oluliseks eesmärgiks on ka elanikele ja külalistele parema ühenduse võimaldamine Kalamaja asumi ja linnakeskuse vahel, tekitades vanalinnast mere äärde ja Lennusadamasse kulgeva selge kergliiklejate liikumistee. Toompuiesteest saab projekti realiseerumisel üle saama otse väljakult maa pealt.»