Ufoloogi sõnul on tulnukad suured Elizabeth II fännid, printsidest nad suurt lugu ei pea

Ufoloog usub, et maavälised tegelased jumaldavad kuninganna Elizabeth II-st, ent printsid Andrew ja Harry jätavad nad külmaks. Varem Inglismaa kaitseministeeriumi tellimusel tundmatuid lendavaid objekte uurinud Nick Pope on nimelt veendunud, et Suubritannia kuninganna on tulnukatele suureks eeskujuks.