SÕNA EKSPERDIL ⟩ Kinnisvaraturu olukord on toonud kaasa ühe olulise muutuse

«Kui varasematel aastatel on ostjapoolne maakleri palkamine olnud pigem suhteliselt harv erand, siis viimasel paaril kuul on juba ligikaudu viiendik meie maaklerite klientidest inimesed, kes tahavad uut kodu osta,» rääkis 1Partneri elukondliku kinnisvara meeskonda juhtiv Ränk ning lisas, et uus trend jätkub usutavasti senikaua, kuni turg on tuntavalt müüjate poole kaldu.