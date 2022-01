GALERII ⟩ Maakleriks hakanud Kersti Toots müüb uhket villat: c’est l’amour!

Kõigile tuli kindlasti üllatuseks, kui Toots teatas eelmisel aastal, et liitub Nordic Estates tiimiga ning hakkab maakleriks. Eestis on muidugi ka varem kuulsused maakleriametit proovinud nagu näiteks Uudo Sepp ja Ithaka Maria Harito.

Nüüd on asjad jõudnud nii kaugele, et Tootsi vahendada on üks eriti uhke elamine Keila-Joa külje all asuvas Meremõisa külas. Arhitekt Urmas Lõokese projekteeritud elamine valmis aastal 2006. Kahekorruselise hoone ehitusalune pind on 311,2 ruutmeetrit ning selle köetav pind 383,7 ruutmeetrit.