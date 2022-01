PILDID ⟩ Üks miljonist! Kose vallas müüakse jõega piirnevat elamukrunti

18 862 ruutmeetriselt krundilt leiab elumaja, abihoone, sauna ja mitmed viljapuud ja põõsad. Imetabane kinnistu vahetab omanikku 400 000 euroga. Krundil asuv kahekorruseline kõrgete lagedega elumaja on ehitatud 1929. aastal ning ei kuulu muinsuskaitse alla. Maja vajab iluravi ja remonti, soovi korral on võimalik vanadele elumaja ja kuuri vundamentidele uued majad peale ehitada.

Soojusallikaks on suur ahi ja puuküttega pliit. Kinnistul on oma puurkaev ning kanalisatsioon on lokaalne. 10 964 ruutmeetrit kinnistust moodustab metsamaa. Krunt piirneb kolmest küljest Pirita jõega.