VIDEO ⟩ Maailma parimaks hooneks nimetati Bangladeshi kolkahaigla

Hindamiskriteeriumiks on hoone disain ning selle mõju ühiskonnale. Võidu Bangladeshi toonud haigla pälvis kiitust, kuna on ehitatud väga kitsa eelarvega, ilma, et selle visuaalne osa sellest kuidagi kannatada oleks saanud. Ka tuuakse esile selle asukoht. Riigi edelaosas, mis on ülejäänud riigist vähemarenenud, oli uut haiglat hädasti vaja. Uus teenusepakkuja aitab kohalike elustandardit tublisti tõsta.