Kalamehe kvartali taassünd! Pärnu jõe ääres algas tondilosside lammutamine

LVM Kinnisvara juhatuse liikme Ingmar Saksingu kinnitusel on ka Pärnu turul olemas koht Telliskivi või Aparaaditehase sarnasele loomelinnakule, mistõttu saadab Uus-Kalamehe arendust suur huvi juba selle väljakuulutamisest alates. «Pärnusse on tekkinud piisav hulk loomemajanduses tegutsevaid inimesi,» rõhutas Saksing. «Kvartal asub kesklinnas ja jõe ääres, endise tööstuspiirkonnana on siin ümbersünniks suur potentsiaal.»