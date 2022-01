Funktsionaalne minimalism: vannitoatrend, mis hullutab maailma

«Kujutlege vannituba, kus ei ole mitte midagi üleliigset – ainult vajaminevad asjad ja ei midagi muud. Selline «puhas» ruum ilma asjade ülekülluseta on praegu ülemaailmne trend,» ütleb sisearhitekt Deizi Kahar.

Samas on paratamatu, et igapäevaelus satuvad vannitoatasapindadele erinevad olmelised ja iluesemed, mis minimalistlikku üldmuljet rikuvad. Selle vastu tasub otsida erinevaid nutikaid lahendusi.

Vastand asjade kaosele on minimalism

Minimalism tähendab ühtlasi, et vannituppa sisenedes ei hakka esimesena silma mitte üksikud esemed, vaid terviklik ruum, kus mõned esemed täidavad tavapärasest rohkem funktsioone.

«Minimalistlikus vannitoas võivad mõned olulised aktsendid olla visuaalselt rohkem esile toodud, samal ajal kui teised esemed justkui «haihtuksid», sulandudes esteetilises mõttes ülejäänud tervikuga. See on olnud 2021. aasta jooksul äärmiselt populaarne ja see trend ei kao veel kuhugile ka aastal 2022,» lubab sisearhitekt.

«Jaapani ja põhjamaine stiilide suland loob interjööri täiusliku vormi ja funktsionaalsuse kombinatsiooni. Praegu kasutatakse minimalismis palju neutraalseid toone ja rohkelt tekstuuri, et luua heledaid ruume. Värvivalik ja materjalid on maalähedased, ruumi valgustus on keeratud mahedamaks, esemeid on vähe ning vannitubadesse tuuakse looduslikke elemente.»

«Ka roheline võib olla hea idee, et värskendada ruumi ning soodustada positiivset heaolu ja õnnetunnet, mida me kõik sellest aastast ootame. Tooge vannituppa taimi, isegi kunsttaimed aitavad tekitada looduse tunnet. Roheline oli 2021. aasta eluruumide üks võtmevärve ning ka praegu ei ole see oma värskust kaotamas,» soovitab Kahar.

Minimalistlikud lahendused koguvad populaarsust. FOTO: Geberit

Elagu, tehnoloogia!

Sisearhitekti sõnul on ka tehnoloogiast abi, et vannitoas minimalistlikku stiili tagada. «Eriti Eestis, kus tehnoloogilised uuendused palju kiiremini omaks võetakse, on 2022. aasta vannitoatrendides olulisel kohal erinevad nutikad lahendused. Esile on kerkimas uued, moodsad tehnoloogilised lahendused nagu näiteks WC-potid, millel on olemas õhupuhastuse, kuivatuse, öövalgustuse ja puuteta loputuse funktsioonid. Juba on olemas ka nutikad segistid puutevaba kätepesu ja kuivatusfunktsioonidega,» märgib Kahar.

Lahendus, kui ruutmeetreid napib

Sanitaarseadmete tootja Geberiti esindaja pakub välja selgituse, miks minimalism on oma algselt päritolumaalt Skandinaaviast ja Jaapanist levinud kaugemale ning on praeguseks saavutanud populaarsuse kõikjal üle Euroopa. Sealjuures lõunapoolsetes riikides nagu näiteks Itaalias täiustatakse tagasihoidlikku stiili luksuslikuma joonega.

«Minimalismi kohtab järjest sagedamini. Väga paljude jaoks on see elustiil, kuid lisaks peame arvestama, et elame ajas, kus kinnisvara muutub kallimaks ja kodud väiksemaks, kuid inimesed ei ole valmis funktsionaalsustes järeleandmisi tegema. Niisiis on minimalism paljude jaoks lahendus, kui ruutmeetreid napib. Vähem asju, tagasihoidlikum stiil ja rohkem funktsionaalsust on kolm printsiipi, mida järgides saab minimalism aidata inimestel nutikaid lahendusi leida,» ütleb Geberit Eesti müügiesindaja Priit Roostalu.

Tema sõnul on tootjad minimalistlikku stiili luues muutunud varasemast julgemaks ja teadlikumaks, korraga pakutakse välja erinevaid multifunktsionaalseid lahendusi.

Nutikad lahendused käivad kaasaegse vannitoa juurde. FOTO: Geberit

Esteetilisus ja funktsionaalsus

«Minimalismi tunneb ära tagasihoidliku ja läbimõeldud disaini järgi, aga sellele on omane ka toodete multifunktsionaalsus ja mugav kohandatavus. Kui veenduda nende praktilisuses, kaob kindlasti soov minna tagasi minevikku, kus vannitoakappides valitses kaos ning pesumasina taha sai duširätikuid kuivama riputatud. Lisaks esteetilisusele pööravad paljud tootjad tähelepanu ka sellele, et minimalistlikke tooteid oleks võimalikult lihtne hooldada,» selgitab Roostalu.

«Näiteks on olemas lahendused dušinurgale, kus asjade hoiustamiseks on seina sisse integreeritavad veekindlad kapid. Samuti leidub integreeritavaid dušiklaase, mis tänu lisaprofiilide puudumisele loovad toast sujuva ja tervikliku mulje. Või näiteks uuemad valamud ja wc-potid, mis võtavad tänu kompaktsusele vähem ruumi ning on ka erinevate lisafunktsionaalsustega varustatud,» räägib Roostalu.