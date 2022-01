Keskaegsete rikaste tallinlaste toidulaual leidus luiki ja sookurgi

Olde Hansa menüüski on natuke kala, samas pakutakse keskajal laialt levinud läätsi ja ka speltat, viimane on justkui põhjamaade riis, mis kastet seob ja maitset täiustab. Põltsam-Jürjo lisab, et spelta kohta päriselt andmeid ei ole, kui tähtis see siin sel ajal oli. «Abtiss ja pühak Bingeni Hildegard on kiitnud speltat, et see on hästi seeditav ja tervislik. See teadmine võis ju siingi kirjaoskajates ringkondades levinud olla, kas see aga ka menüüd mõjutas, on iseasi,» mõtiskleb ajaloolane.