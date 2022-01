Ajal, mil oleme ühel või teisel põhjusel sunnitud rohkem toas passima, on taimed saanud meite jaoks väga oluliseks. Mõni on lausa nii hoogu läinud, et kodu meenutab džunglit. Kuid taimed ei taha alati hästi elus püsida ja see tekitab ahastust: «Kas ma olengi kobakäpp?»