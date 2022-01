Iga sent loeb! 5 soovitust, kuidas säästa raha ja keskkonda

Plastpudelisse pandud tavaline joogivesi maksab Eestis vähemalt 200 korda rohkem kui kraanist võetud vesi. Lisaks pudeli pandiraha, mille saab tagasi, aga lihtsam on ühekordset pudelit mitte osta. Samuti kulutab veepudelite transport tarbetult energiat ja kurnab loodust. Parem on kasutada oma veepudelit ja juua kraanivett.

Paljud on harjunud aeg-ajalt valmistoitu tellima. See on mugav, aga oluliselt kallim kui ise kodus süüa teha. Samuti tekitab see rohkem prügi. Täna Eestis enamasti ei töödelda toidupakendeid ümber, vaid põletatakse ära. Seega kallist valmistoitu tellides maksame kinni ka plastiku, mis seejärel lihtsalt ahju aetakse.