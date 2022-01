UUS REAALSUS ⟩ Pärnu ruutmeetrihind ületas 4000 euro piiri

Uus Maa Kinnisvarabüroo analüütiku Igor Habali sõnul ostetakse Eesti väikelinnades kinnisvara peamiselt endale elamiseks, kuurortlinnades nagu Pärnu, Viljandi ja Haapsalu on lisaks ka aktiivne investeerimisturg. «Kui Eestist välja reisimine on keeruline, siis riigi sees puhkamine on tõusuteel, mis tõstab investorite huvi kuurortide vastu,» rääkis Habal.