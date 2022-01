Juhtum Soomes: maaklerile ja ostjale valetanud korteriomanikku ähvardab vangla

Korteri müüjale sel teisipäeval esitatud süüdistust käsitletakse Satakunta ringkonnakohtus kriminaalasjana, kuigi tavapraktika näeb ette, et tegemist on tsiviilasjaga. Naist süüdistatakse kelmuses, kuna varjas tahtlikult korteris esinevat niiskus- ja hallitusprobleemi. Prokurör nõuab müüjale vähemalt ühe aasta pikkust tingimisi vangistust. Müügitehing toimus 2018. aasta aprillis ning korteri ostuhinnaks kujunes 87 000 eurot, kirjutab Iltalehti .

Esmalt mainib prokurör, et juba 2004. aastal täheldati, et daamile kuuluvas keldriosas on probleeme niiskuse ja hallitusega. Midagi selle likvideerimiseks aga tehtud ei ole. Teisena tõi prokurör välja asjaolu, et keldrikorrusel asuvatel ruumidel pole ei ehitus- ega kasutusluba. Ametlikult on need märgitud panipaigana.