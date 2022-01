Vaata, kui laheda tuuliku möldriks sa Raplamaal saada võid!

1905. aastal ehitatud veski kuulus algselt Järvakandi mõisakompleks ning on seetõttu tuntud ka Järvakandi tuulikuna. Tegemist on kuuekorruselise Hollandi tüüpi tuulikuga, mille juurdeehitistes asusid möldri kodu ja sepikoda. Veski on üks vähestest omataolistest, mis Eestis säilinud on. See on suures osas taastatud ja säilinud on ka mõisaaegne salvkaev.