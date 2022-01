Kindlustaja: mullu oli suurim tulekahjuga seotud hüvitis 145 000 eurot

Kõige rohkem esitati kahjuavaldusi vanuserühmas 40-49, kokku 33 avaldust ning kahjuhüvitiste summa oli kokku üle 445 000 euro. Väga suur tulekahjust tingitud õnnetus puudutas ka meie klienti vanuserühmas 90-99, kellele hüvitati ligi 56 000 eurot. «Suurim kahjuhüvitis oli 2021. aastal 145 000 eurot,» sõnas Laks ning lisas, et antud juhtumi puhul sai tulekahju tõenäoliselt alguse rikkest elektripaigaldises. «Tulekahju oli nii laastav, et klient vajas ka ajutist elamispinda. Swedbanki kodukindlustus hüvitab kannatanule kuni 12 kuuks samaväärse eluaseme üürikulu.»

Kuigi Laksi sõnul tõuseb aasta aastalt kindlustatud kodude arv ning inimesed mõistavad kodukindlustuse olulisust kaitsmaks end ettenägematu õnnetusjuhtumi eest, on hea aeg-ajalt oma kodukindlustusleping üle vaadata. «Veenduge, et teate, mida teie kodukindlustusleping hõlmab ning kas aastaid tagasi valitud kindlustuskaitsed vastavad tänastele vajadustele, kattes sisustuse ja muu koduse vara ning kahjud kolmandatele isikutele. Suurte põlengute korral tuleb üldiselt välja vahetada terve kodu sisustus ning meie statistika näitab, et enamasti kipuvad koduse vara summad olema liiga madalad või halvimal juhul on koduse vara kaitse üldse lepingust puudu.»