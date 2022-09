TIKSUV POMM ⟩ See paljudes kodudes leiduv asjandus on ohtlikum kui auto heitgaasid

Uues uuringus leiti, et gaasipliidid aitavad globaalsele soojenemisele kaasa rohkem kui seni arvatud on. Kahe või nelja põletiga pliitidest lekib nimelt gaasi ka hetkel, mil need parasjagu ei tööta.

USAs California osariigis läbi viidud uuringu järgi paiskavad kõnealused pliidid aastas enam kui 2,4 miljoni metaani õhku. See on võrdne poole miljoni auto eritatava aastase heitgaasi hulgaga. 53 kodukööki uurinud teadlastele tuli üllatusena asjaolu, et kolm neljandikku eraldunud metaanist paiskus õhku justnimelt pliitide välja lülitamise hetkel.

«Need on heitkogused, mida valitsused oma arvutustes arvesse ei võta,» ütles Stanfordi ülikooli kliimateadlane ja uuringu üks eestvedajatest Rob Jackson.

Metaan on kasvuhoonegaas, mis on kümneid kordi tugevam kui süsinikdioksiid, kuid ei püsi atmosfääris peaaegu nii kaua ja seda ei leidu nii palju õhus, vahendab New York Post. Inimese ja loomade tervisele metaanil otsest mõju ei ole. Küll aga osaleb see atmosfääris keemiliste reaktsioonides ning on üks olulistest kasvuhoonegaasidest.