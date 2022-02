Prantsusmaa plaanib keelata nitritid: kas see on vorsti lõpp?

Nitritid aitavad liha säilitada, pikendavad selle säilivusaega ja tapavad baktereid. Lisaks annab see lihale roosaka värvi ja parema maitse. Nende ühendite kasutamine on eriti levinud kõikvõimalike töötlemist vajavate lihatoodete juures, nagu näiteks vorsti, singid, vinnutatud liha.

Nitritiga töödeldud liha on Maailma Terviseorganisatsiooni poolt paigutatud selliste kantserogeenidega nagu alkoholi ja sigarettidega (ja isegi plutooniumiga!) ühte patta. Arvatakse, et nitraatide ja nitritite (ehk nitroühendite) tarvitamine kujutab endast suurt terviseriski. Seega on Prantsusmaa astumas rahvatervise huvides väga radikaalset sammu ning plaanib nende kasutamist piirata.