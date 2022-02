ÄRA KAOTA VALVSUST ⟩ Sissemurdmiste arv on tõusuteel

«Kui alles eelmisel nädala murti sisse kahte kauplusesse Lääne-Virumaal, siis nüüd langesid kurjategijate ohvriks Ida-Virumaa kauplused Lohusuu alevikus ja Lüganuse vallas. Tänu turvasüsteemidele suuri kahjusid küll esialgsetel andmetel pole, kuid uksed ja lukud on rikutud,» ütles G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul.

Politsei on kinni pidanud kaks inimest, keda on alust kahtlustada kauplustesse sissemurdmistes Ida-Virumaal, Jõgevamaal ja Lääne-Virumaal. Prokuratuuri taotlusel ja kohtu loal võeti kahtlustatavad vahi alla.

Türisalus tuli ühest eramust sissetungihäire, millele reageerinud patrullekipaaž nägi kohale jõudes, et maja taga uksel on murdmisjäljed, lume peal on värsked jalajäljed ja ukseliistu tükid. Uks oli endiselt lukus. Seega hirmutas häiresignaal ja patrullekipaaž oma tulekuga kurjategijad ära.