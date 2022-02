Põhitõed, mida pead orhideede kasvatamisel teadma

Orhidee on maailma üks liigirohkeimaid taimi ning väga laialt levinud. Neid on looduses lausa üle 20 tuhande erineva liigi. Eestis kasvab looduslikult 36 erinevat orhideeliiki, näiteks Saaremaa sõrmkäpp.

Kuid orhideed, mis meil toas kasvavad, on looduslikest liikidest aretatud kultuursordid, mis vajavad väga kindlaid tingimusi, et pikalt õitseda. Enamikke toas kasvatada ei saagi, need vajavad kasvuhoone või talveaia tingimusi. Kuid neid, mis meil kauplustes müüakse, saab toas kasvatada väga edukalt, selleks on vaja teada mõnda orhidee kasvatamise põhitõde.