GALERII ⟩ Mustamäele kerkib tulise nimega üürimaja

Aadressile Laki 24/2 kerkivasse hoonesse tuleb 151 ühe- ja kahetoalist stuudiot ja lai valik elanikele mõeldud ühisalasid. Projekti arendajal, Scandium Kinnisvaral, on ehitusluba hoonele olemas ja tööd algavad peatselt, ehitajaks on Mitt & Perlebach. Hoone valmimine on planeeritud 2023. suvesse.

Kalle Aron, Scandium Kinnisvara juhatuse liige: «MAGMA Stuudiod on Scandiumi portfellis viies spetsiaalselt üürimajaks ehitatud suur hoone. Oma lisavõimalustelt on tegemist kahtlemata parima varustatavusega co-living elustiilis hoonega, kus nii piirkonnas töötavad spetsialistid kui ka tudengid saavad end maksimaalselt hästi tunda. Maja hakkab haldama Scandiumi gruppi kuuluv suurte kogemustega Nestin Rent.»

Ildiko Siimon, Nestin Rent teenindusjuht: «Co-living elustiiliga majad on Eesti noorte inimeste seas väga hästi vastu võetud. Majad on populaarsed sarnase mõttelaadiga aktiivsete ja suhtlemisaltite spetsialistide ja tudengite seas, tänu millele on erinevad üritused majas üsna sagedased. Eriti koroona-aja tingimustes on vajadus kogukonna järele veelgi suurenenud ja just seda meie juhitavad ja Scandiumi arendatud majad elanikele lahkel moel pakuvad.»