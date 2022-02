PILDID ⟩ Tallinna külje all on müüa oma kandi üks erilisemaid pärle

Kinnistu asub Laitse külas, väga rahulikus piirkonnas. Kõnealune pakkumine sisaldab renoveeritud majas asuvat ridaelamuboksi, panipaika ja väikest maalappi. Laitse lossi varemetele toetuv paekivihoone on renoveeritud 2007. aastal ja ehitatud vastavalt projektile. Hoones on kokku 8 korterit.

FOTO: KV.EE

Hoone kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjaliks on esimesel korrusel paekivi, teine korrus on ehitatud puitkarkassile. Põrandaid katab liimitud tammeparkett ning pesuruumid on plaaditud.

FOTO: KV.EE

397-ruutmeetrises ridaelamuboksis on: tuulekoda, suur avatud köök- elutuba, kust on pääse hoovi, kolm magamistuba; eraldi WC ja panipaik. Kahel magamistoal on eraldi pesuruum.

FOTO: KV.EE

Korteris on salvestav kaminahi. Igal pool on vesipõrandaküte, mida toidab äsja hoonele paigaldatud õhk-vesi soojuspump. Majal on loomulik ventilatsioonisüsteem, WC-s on sundventilatsioon. Vesi ja kanalisatsioon on tsentraalne.

FOTO: KV.EE