Sisekujundaja õpetab, kuidas väikese eelarvega suuri asju teha

Arvatakse, et keskkonnasõbralikum elu on kallis, kuid see pole tingimata tõsi. Kodust saab ilusa, sooja ja värvilise paiga kujundada ka nii, et see säästab ühtaegu planeeti ja raha.

IKEA vestles sisekujundaja Chiara Effroi Lutteriga sellest, kuidas ta lõi kodu, mis on just selline, nagu eespool kirjeldatud: värviküllane, praktiline ja tulvil keskkonnahoidlikke valikuid – ja seda kõike mõistliku eelarvega.

Chiara, palun kirjelda veidi selle kodu sisekujunduse tagamaid.

«Rõõmuga! Kujundasin selle kodu õele ja vennale, kellest algselt elas seal ainult esimene ja teine kolis sisse hiljem. Et tegu on ühe magamistoaga korteriga, pidime leiutama loovaid lahendusi, et kogu ruumi maksimaalselt ära kasutada, ja seda kõike küllalt väikese eelarvega. Sama tähtis oli, et kõik kodu sisustamisel tehtud valikud vähendaksid keskkonnamõju. Nii et mõistliku eelarvega loodud kodu sisustamisel eelistasime ühtlasi kestlikumaid valikuid.»

Voodit saab kasutada ka diivanina. FOTO: Ikea

Kuidas sa kõige sellega hakkama said?

«Vaatasime ruumikasutust ja mööblit värske pilguga, mõeldes sellele, kuidas leida lihtsaid viise olemasoleva täiendamiseks ja mitte asendada kõike uuega. Näiteks uue voodi ostmise asemel leidsid õde ja vend allahinnatud toodete nurgast polsterdatud voodiraami. Suurema söögilaua ostmise asemel lükkasid nad kaks lauda kokku ja said pikema, muudetava suurusega laua. Õmblesime ka keskkonnasäästlikust puuvillakangast taskukohase ruumijagaja, mida saab vajadusel lahti tõmmata või kokku lükata.»

Kaks väikest lauda võrdub üks suur laud. FOTO: Ikea

Mainisid IKEA allahinnatud toodete nurka. Palun räägi sellest lähemalt.

«Kõige jätkusuutlikum on osta mööblit, mis on juba olemas. Ehk hea võimalus teha ostmisel kestlikumaid valikuid on valida teise ringi mööbel. Minu arvates on allahinnatud toodete nurka kiikamine iga IKEA käigu lahutamatu osa! Siit leiab kõiksugu tooteid – müügilt kaduvaid asju, tagastatud esemeid või müügisaali näidiseid – alghinnast tublisti odavamalt.»

Tikandiga mööbel? Miks mitte! FOTO: Ikea

Mida soovitaksid neile, kes sisustavad oma esimest kodu?

«Eelista mööblit, mis saadab sind läbi eri eluetappide. Inimesed räägivad tihti mööblisse investeerimisest ja seda kuuldes kerkivad vaimusilma ette kallid esemed. Minu jaoks tähendab hea investeering mööblisse seda, kui ostetakse midagi, mida saab kasutatada aastaid, isegi kui see pole kallis.»

Muidugi ei jäänud meil märkamata tikandiga kaunistatud mööbel. Kust see idee tuli?